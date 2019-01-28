Алла Пугачева сделала новую запись в своем Instagram. Примадонна сообщила о смерти и призвала всех подписчиков помолиться.

Алла Пугачева сделала новую запись в своем Instagram. Примадонна сообщила о смерти и призвала всех подписчиков помолиться.Ранее стало известно о смерти руководителя департамента региональной безопасности и борьбы с коррупцией столичной мэрии Владимира Черникова. Чиновнику было 54 года. Примечательно, что новость, облетевшие СМИ, была подхвачена и Сетью. Свои соболезнования высказали даже представители отечественного шоу-бизнеса.В частности, на своей официальной страничке в социальной сети Instagram опубликовала выдержку выступления Владимира Черникова, читающего стихотворение Роберта Рождественского "Человеку надо мало...", и в подписи сообщила: "Ушел из жизни прекрасный человек. Это был человек ЧЕСТИ и СОВЕСТИ, любящий РОДИНУ и ЛЮДЕЙ. Таких сегодня мало. Если вы верующий ,даже если не знаете его, помолитесь за него. Царство ему небесное. Спаси и сохрани. Владимир Черников, прощай (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)".В комментариях к этому посту развернулась нешуточная дискуссия. Большинство подписчиков высказали соболезнования в связи с несвоевременным уходом чиновника. "Господи упокой его душу ,раба божьего Владимира!!!!!!", "Светлая память", "Царствие Небесное, Светлая память, Земля пухом...", "Очень жаль, это большая потеря! Замечательный человек, надежный друг! Светлая память Володя, спасибо родной за все!", "Очень жаль, светлый человек. светлая душа. Царствие небесное ему, Владимиру", – прокомментировали печальную новость поклонники.Однако нашлись и такие отзывы, в которых люди высказали негативное отношение к покойному чиновнику, а также к самой . В частности, Примадонне поставили в пику вскрывшуюся информацию о том, чтокомпания "Вертолеты России", которую возглавляет бывший министр обороны Анатолий Сердюков, выделила 40 миллионов рублей без учета НДС. Подобные траты денег многие окрестили "пиром во время чумы".