УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Епифановой Елены Александровны...

УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Епифановой Елены Александровны, 28.07.1969 года рождения, которая 25 мая 2016 г. Ушла из дома по адресу : ул. Корнейчука, д.54 и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 40-45 лет, рост 165 см., нормального телосложения, волосы черные, глаза карие.Одета: черный спортивный костюм, меховая жилетка из серого цвета, белые кроссовки.УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам 8 (495) 616-03-11, 8 (495) 616-06-01 , в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29