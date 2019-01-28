УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Михайлова Игоря Владимировича...

УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Михайлова Игоря Владимировича, 15.06.1965 г.р., который 26 июля 2018 года ушел из дома на улице Юных Ленинцев, д. 73, корпус 3, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 55 лет, рост 180 см, худощавого телосложения, волосы темные с сединой, глаза серого цвета.Одежда: не установлена.Особые приметы: шрам на левой щеке, шрам над верхней губой, шрам на подбородке, вертикальный шрам от шеи до пупка, шрам на предплечье правой руки.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 709-26-02, 8 (495) 657-65-65, 8 (495) 376-66-66 или в службу «102» (с мобильных – 112).Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18