ОМВД России по району Нагатино-Садовники устанавливают местонахождение пропавшего без вести несовершеннолетнего Байтерякова Ярослава Сергеевича...

ОМВД России по району Нагатино-Садовники устанавливают местонахождение пропавшего без вести несовершеннолетнего Байтерякова Ярослава Сергеевича, 23.06.2002 года рождения, жителя г. Москвы, который 26 января 2019 года ушел из дома на улице Каховка и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: славянской внешности, на вид 16-17 лет, рост 180-185, волосы темно-русые, худощавого телосложения.Был одет: берцы черного цвета, штаны черного цвета, пуховик черного цвета, черные перчатки, солнцезащитные очки черного цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).