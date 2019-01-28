В столице Хакасии Абакане эвакуировано более 7 тысяч человек из-за сообщений о минировании.

В столице Хакасии Абакане эвакуировано более 7 тысяч человек из-за сообщений о минировании, передает ТАСС.В 10:00 по местному времени (06:00 по Москве) на пульт полиции стали поступать сигналы о взрывных устройствах, якобы заложенных в 19 школах, детской поликлинике, торговом центре "Европа", а также в минсельхозе и минэкономразвития республики. Организации получили сообщения об угрозе взрыва по электронной почте.Оперативные службы в настоящее время ведут проверку зданий. Эвакуированы 7873 человека. В трех школах, минэкономразвития и поликлинике взрывных устройств не обнаружено. По всем сигналам работают сотрудники Росгвардии, скорой помощи, МЧС и полиции.Как сообщалось, волна угроз телефонных террористов ранее накрыла восток России. Так, в Якутии было получено около 30 сообщений о заложенных бомбах в социальных и административных учреждениях.В Иркутской области, в Приморье, Хабаровском крае, на Сахалине и Камчатке также проводилась эвакуация крупных объектов, в том числе, с массовым пребыванием людей.