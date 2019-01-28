Две бутылки стоят больше 2,5 тысяч рублей

Две бутылки стоят больше 2,5 тысяч рублейВ середине января этого года в полицию в Александрове обратился директор одного из сетевых магазинов. Он рассказал, что одна из покупательниц украла товар. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Незамедлительно прибывшие по указанному адресу правоохранители задержали девушку. Ею оказалась 24-летняя гражданка соседнего государства, которая добровольно отдала спрятанные под одеждой 2 бутылки элитного алкоголя. Вместе они стоят больше 2,5 тысяч рублей. Девушка рассказала, что хотела перепродать украденный товар.Позже полицейские выяснили, что злоумышленница зарегистрирована в одном из городов Московской области, однако законный срок ее пребывания на территории нашей страны истёк.Расследование уголовного дела продолжается.