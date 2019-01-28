Девушка похитила элитный алкоголь в одном из сетевых магазинов района.

16 января текущего года в ОМВД России по Александровскому району обратился директор одного из сетевых магазинов. По сообщению заявителя у него имелись подозрения о том, что одна из покупательниц, находившихся в торговой точке, совершила кражу товара.Незамедлительно прибывшие по указанному адресу полицейские на выходе из магазина задержали девушку. Ею оказалась 24-летняя гражданка соседнего государства, которая в присутствии правоохранителей добровольно выдала спрятанные под одеждой две бутылки элитного алкоголя, похищенные из торгового зала, на общую сумму 2 510 рублей.Свою вину в совершенном деянии фигурантка признала и пояснила, что похищенный алкоголь вынесла из торгового зала без оплаты, планируя товар продать, а вырученные деньги потратить на личные нужды.Отделом дознания ОМВД России по Александровскому району в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).В ходе дознания установлено, что фигурантка зарегистрирована по месту пребывания в одном из городов Московской области, однако законный срок ее пребывания на территории Российской Федерации истек.За нарушение режима пребывания на территории Российской Федерации гражданка привлечена к административной ответственности по ст.18.8 КоАП РФ.В настоящее время фигурантка помещена в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД области.Расследование уголовного дела продолжается.Полицейские проводят проверку на причастность подозреваемой к ранее совершенным аналогичным преступлениям.