В аварии под Ковровом пострадало 5 человек. Серьезное ДТП произошло ранним утром 28 января на 10 км автодороги Сенинские Дворики-Ковров-Шуя.

В аварии под Ковровом пострадало 5 человек. Серьезное ДТП произошло ранним утром 28 января на 10 км автодороги "Сенинские Дворики-Ковров-Шуя".По данным полиции, около 6 часов утра в сторону поселка Мелехово ехал автомобиль ВАЗ 14 модели. За рулем была женщина 1969 года рождения. В какой-то момент водитель не справилась с управлением и вылетела на встречку, прямо под автомобиль "Шкода Октавия", которым управлял водитель 1982 года рождения.От столкновения обе легковушки сильно пострадали. Травмы различной степени тяжести получили оба водителя и трое пассажирок отечественного автомобиля. Все пятеро госпитализированы.