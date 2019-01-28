Двух других участников аварии госпитализировали

Двух других участников аварии госпитализировалиВо Владимире произошла авария с трагическими последствиями. Случилось это днем 26 января на 15-м километре федеральной трассы М-7.По предварительным данным регионального ГИБДД, 52-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Рено», выехала на «встречку», где столкнулась в автомобиль «Тойота РАВ 4», за рулем которого был 59-летний владимирец.В результате аварии погибла 71-летняя пассажирка «Рено», госпитализировать пришлось водителя «Рено» и пассажирку «Тойоты».