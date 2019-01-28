На автомобиле он улетел в кювет

На автомобиле он улетел в кюветВ Гороховецком районном суде рассмотрели дело об угоне автомобиля.В июле прошлого года обвиняемый, выпивая алкоголь с приятелем, воспользовался его сонным состоянием, завёл автомобиль и поехал покататься по Гороховцу. Не справившись с управлением, он совершил ДТП, после которого поехал дальше, но вскоре улетел в кювет.Нарушителю грозило до 5-ти лет лишения свободы. Однако потерпевший решил просить друга, если тот возместит ущерб в 10 тысяч рублей. Государственный обвинитель не возражал против прекращения уголовного дела.