Женщина передала своей знакомой 60 тысяч рублей

Женщина передала своей знакомой 60 тысяч рублейВ середине января этого года в дежурную часть полицию в Муроме обратилась 77-летняя местная жительница. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Пенсионерка рассказала, что некоторое время назад попросила соседку оплачивать коммунальные платежи за свою квартиру, для чего каждый месяц передавала ей деньги. Доверяя знакомой, чеков об оплате квитанций пенсионерка не требовала. В конце прошлого года женщине стали приходить уведомления о долгах за ЖКХ. Пенсионерка позвонила в полицию.Выяснилось, что с октября 2017 года по октябрь 2018 года женщина передала своей знакомой 60 тысяч рублей, а коммунальные услуги за этот период никто не оплачивал. Правоохранители задержали 45-летнюю местную жительницу.В отношении подозреваемой возбуждено уголовное. Все похищенные деньги возвращены потерпевшей.