Правоохранительные органы в Симферополе арестовали мужчину, который облил краской памятник Вежливым людям. Он уже дал признательные показания.

Правоохранительные органы в Симферополе арестовали мужчину, который облил краской памятник "Вежливым людям". Он уже дал признательные показания, сообщили ТАСС в крымском МВД.В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье вандализм, проводятся все необходимые следственные действия.Мужчина облил краской памятник вечером 27 января, он был пьян.Памятник "Вежливым людям" – так в Крыму называют военных, которые весной 2014 года обеспечивали безопасность в республике – открыли 11 июня 2016 года.