Мужчина смог найти клад XV века

Мужчина смог найти клад XV векаЮрьев-Польский районный суд вынес приговор черному кладоискателю из Владимира. Его оштрафовали на 65 тысяч рублей.Мужчина с помощью металлоискатели смог найти клад XV века. Он не сообщил об этом, однако его преступление все равно раскрыли сотрудники УФСБ.У владимирца ихъяли 1479 серебряных монет-чешуек и 5 серебряных полтин. По оценке специалистов Института археологии РАН, их стоимость превышает 3,5 миллиона рублей.Изъятые монеты передали государству.