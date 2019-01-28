Злоумышленник, воспользовавшись удобным моментом, взломал замок на двери и совместно с неустановленными лицами тайно погрузил в автомобиль радиостанции и телевизоры...

«Сотрудники уголовного розыска УВД по ЗАО и ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы задержали 34-летнего приезжего по подозрению в краже радиостанций и телевизоров на сумму около 4 миллионов рублей», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В полицию поступило заявление от директора телекоммуникационной компании о краже. Он сообщил, что из складского помещения на Рябиновой улице пропали радиостанции в количестве 121 штуки и 6 телевизоров. Общий материальный ущерб составил около 4 млн рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний приезжий.Установлено, что злоумышленник ранее работал в указанной компании и знал, где находится складское помещение. Воспользовавшись удобным моментом, он взломал замок на двери и совместно с неустановленными лицами тайно погрузил в автомобиль радиостанции и телевизоры. Похищенным он распорядился по собственному усмотрению.По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление и задержание возможных соучастников противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93