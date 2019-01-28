Пособия для инвалидов, ветеранов и ряда других льготников будут проиндексированы с 1 февраля. Постановление подписал Дмитрий Медведев. Индексация составит 1,043.

Пособия для инвалидов, ветеранов и ряда других льготников повысят с 1 февраля. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Документ опубликован на сайте кабинета министров. Индексация составит 1,043.Кроме того, повышение выплат коснется граждан с детьми, а также при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.В прошлом году коэффициент индексации составил 1,025.