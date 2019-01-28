Мальчик очень хотел полетать на вертолете

Мальчик очень хотел полетать на вертолетеВертолет МЧС России Ми-8 поднялся в небо, чтобы провести мониторинг оперативной обстановки на федеральных трассах зимой. Вместе со спасателями на борту вертолета оказались Владимир Сипягин и начальник «тревожного» ведомства региона Владимир Белозеров.Именно в зимний период из-за выпадения снега возрастают риски возникновения аварий на дорогах. Непогода может привести к серьёзным ДТП, а также заторам на федеральных трассах.Во время облёта участники авиамонитринга убедились, что обстановка на дорогах области спокойная. Предпосылок к заторам или другим чрезвычайным ситуациям нет.Кроме этого, на борт вертолёта поднялся владимирский школьник Артём Грязнов, его папа и младшая сестрёнка.Это была заветная мечта мальчика. В своем письме он так и написал, что хочет полетать на вертолете вместе с губернатором Владимирской области. Владимир Сипягин пообещал при первой возможности исполнить желание 14-летнего ребенка.Во время полета губернатор пообщался с подростком, расспросил его об увлечениях и учёбе в школе №39. Глава области и начальник регионального МЧС рассказали Артёму о нюансах проведения авиамониторинга, позволяющего выявить опасные места на дорогах, оперативно реагировать на возникающие нарушения и угрозы.Артём со всей серьёзностью воспринял возложенную на него ответственность, а также поделился, что профессия спасателя для него – одна из самых престижных и почетных.