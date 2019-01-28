Участие нашей команды стало дебютным

Участие нашей команды стало дебютнымСпортсмены «Федерации автомобильного спорта Владимирской области» завоевали бронзу на Всероссийских зимних соревнованиях по картингу, которые проходили в память Олега Кухаренко в Набережных Челнах.Участие нашей команды стало дебютным – ранее в соревнованиях участвовали лишь отдельные владимирские спортсмены в личном зачёте.На этот раз представители 33-го региона тоже участвовали в личных состязаниях. Наиболее успешным получилось выступление у Артёма Глущенко, который заявился в классе «Ротакс Макс». Спортсмен занял второе место, уступив лидерство Борису Гарифуллину из Набережных Челнов (команда «КАМАЗ», мастер юниор).