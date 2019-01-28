В больнице лежат 13 человек

В больнице лежат 13 человекВладимирские эпидемиологи успокаивают - эпидемическая ситуация по кори в регионе контролируемая. Специалисты не видят оснований для введения чрезвычайной ситуации.За весь период вспышки кори в области заболело уже 57 человек, среди них 44 детей и 13 взрослых. Все они – из числа кочующего и мигрирующего населения, у которых не было нужных прививок.По данным на 25 января в больнице лежат 13 человек – 11 детей и двое взрослых. Пациентам проводят необходимое лечение, их состояние не вызывает серьезных опасений у докторов.Роспотребнадзор проводит подчищающую иммунизацию в очагах вспышки кори. Кроме того, организовали экстренную иммунизацию контактных лиц и иммунизацию лиц из групп высокого риска - продавцов, работников транспорта, коммунальной службы, мигрантов и других категорий.Все желающие могут бесплатно привиться от кори, в том числе и по субботам. В ближайшее время дополнительно закупят больше 6600 доз иммунобиологических препаратов.