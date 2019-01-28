Соревнования для будущих профессионалов. Во Владимире в третий раз стартовал региональный чемпионат для школьников и студентов колледжей под названием «ЮниорПрофи».

Илье всего 12 лет, а он уже ходит в школьный кружок и конструирует роботов. Правда, пока небольших, учебных, зато в обычной жизни с помощью специальных программ такие смогут выполнять вполне реальные задачи.Илья Морозов, участник соревнований (г. Ковров):- Мы собираем робота, который должен перевозить заражённые предметы в место хранения.- Чтобы не заразить человека?- Да.На соревнования Илья приехал вместе с командой из Коврова. На полигоне детского технопарка участники выполняют специальные задания. В этот соревновательный день, к примеру, нужно успеть собрать робота и продемонстрировать его технические возможности.Маргарита Махрова, корреспондент 6 канала: "Как вы видите, сейчас на полигоне кипит работа, ребята выполняют различные задания, в зависимости от возраста и уровня сложности, они собирают модели роботов, которые потом можно будет проверить вот на таких площадках".Необходимый набор деталей для соревнований по мобильной робототехнике участники привезли с собой. В числе участников ученики начальной школы, старшеклассники и даже студенты колледжей. На выполнение заданий даётся несколько часов. За работой конкурсантов внимательно следят педагоги-эксперты.Даниил Казанцев, эксперт соревнований: "Поначалу сложно, но дети быстро втягиваются, им нравится. Главная трудность, что дети всё-таки одни, много людей. Для детей немножко необычно".Лазерные работы - ещё одно современное профессиональное направление. Эти ребята получили чертёж. Его нужно правильно ввести в электронную программу, чтобы составился код, который затем направят на лазерный станок, и тот вырежет необходимый рисунок по указанным требованиям. А так работают наши будущие коллеги. Они приехали соревноваться в мультимедийной журналистике. Из рабочих инструментов у ребят - микрофоны, фотоаппараты, мобильные гаджеты и компьютеры. Главная задача - интересно описывать происходящее на соревнованиях и каждые полчаса делиться с интернет-пользователями новой информацией.Елизавета Зуева, участница соревнований (г. Муром): "Оборудование, конечно, не такое профессиональное, как у вас, поэтому приходится иногда справляться своими силами при помощи телефона. Журналист должен уметь преподнести информацию так, чтобы она была понятна широким слоям населения, а ещё грамотно писать текст".Региональный чемпионат для школьников и студентов колледжей под названием ЮниорПрофи во Владимире стартовал в третий раз. На него приехали участники из разных районов области и подмосковного города Королёв. Всего соревнуются в 8 разных направлениях от робототехники до промышленного дизайна. В чемпионате участвуют более ста человек. Подобные соревнования проводятся по всей стране. Одна из главных задач - с самого раннего возраста "погружать" детей в мир современных профессий, причём тех, которые будут актуальны в будущем. По словам организаторов, впоследствии многие воспитанники технопарков и современных кружков из Владимира и области связывают свою судьбу с теми специальностями, которые начали осваивать ещё в школе.Виктория Полякова, проректор Владимирского института развития образования, куратор технопарка "Кванториум": Это работает очень здорово, во всяком случае шесть ребят, которые поступили в ведущие вузы страны, такие как Бауманка, наши питерские вузы и на такие приоритетные специальности в ВлГУ, они все выбрали специальности благодаря "Кванториуму".Кроме выступлений участников ждут мастер-классы от опытных специалистов в разных областях и культурная программа. По итогам регионального этапа лучших выберут в каждом направлении. Победители получат медали и право представлять наш регион уже на всероссийском чемпионате в Москве. Он пройдёт в мае.