Теперь 20 цифровых телеканалов доступны для 99,8% жителей региона

Теперь 20 цифровых телеканалов доступны для 99,8% жителей регионаВ 33-м регионе в полном объеме заработала цифровая телесеть. Главные ее преимущества в том, что вам гарантировано высокое качество звука и изображения, доступно много различных каналов, легкие настройки и отсутствие абонентской платы. Теперь 20 цифровых телеканалов доступны для 99,8% жителей региона.Единый информационный стандарт уравнял в доступе к информации жителей городов и малых и отдаленных поселений. Например, с прошлого года региональные программы ГТРК «Владимир» стали доступны на каналах первого мультиплекса «Россия 1», «Россия 24» и «Радио России».В региональном комитете информатизации, связи и телекоммуникаций администрации открыли «горячую линию» для тех, у кого есть вопросы о переходе на цифровое ТВ. По телефону (4922) 52-14-87 жителям области окажут необходимую информационно-консультационную поддержку.Чтобы подключиться к цифровому телевидению, нужен телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2. Поддержка этого стандарта есть во всех телевизорах, выпущенных с 2013-го года. Для телевизоров, выпущенных до 2013 года и не поддерживающих стандарт DVB-T2, понадобится цифровая приставка.Узнать больше можно на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ или по телефону федеральной горячей линии - 8 800 220 20 02. Звонок бесплатный.