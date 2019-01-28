Всем им грозит до 8-ми лет тюрьмы
Всем им грозит до 8-ми лет тюрьмы
В Суздале полицейские поймали жителя Ярославской области, которого обвиняют в хранении, перевозке или сбыте поддельных денег. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.
В марте прошлого года мужчина купил в Москве у неустановленного лица поддельные 5 тысяч рублей. Потом он приехал в Суздаль и расплатился фальшивой купюрой в одном из сувенирных магазинов, получив сдачу подлинными деньгами.
Спустя месяц подделку заметил продавец при пересчете наличности, о чем сразу сообщил в полицию. Мужчину задержали на территории соседнего региона, он во всем признался.
В Ковровском районе произошло два похожих случая. Две поддельных купюры достоинством 2 тысячи рублей обнаружили в продовольственном магазине и местном отделении одного из банков.
Выяснилось, что к сбыту фальшивых денег причастны 23-х и 18-летний местные жители.
Молодые люди рассказали, что поддельные купюры они получили от своего знакомого - 19-летнего ковровчанина, который уже попадал в поле зрения полицейских. В декабре прошлого года юноша распечат фальшивые деньги на принтере, и при попытке сбыть купюры был задержан. Он находится под арестом.
Полиция напоминает, что за подобное преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8-ми лет со штрафом в размере до миллиона рублей.