Всем им грозит до 8-ми лет тюрьмы

Всем им грозит до 8-ми лет тюрьмыВ Суздале полицейские поймали жителя Ярославской области, которого обвиняют в хранении, перевозке или сбыте поддельных денег. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.В марте прошлого года мужчина купил в Москве у неустановленного лица поддельные 5 тысяч рублей. Потом он приехал в Суздаль и расплатился фальшивой купюрой в одном из сувенирных магазинов, получив сдачу подлинными деньгами.Спустя месяц подделку заметил продавец при пересчете наличности, о чем сразу сообщил в полицию. Мужчину задержали на территории соседнего региона, он во всем признался.В Ковровском районе произошло два похожих случая. Две поддельных купюры достоинством 2 тысячи рублей обнаружили в продовольственном магазине и местном отделении одного из банков.Выяснилось, что к сбыту фальшивых денег причастны 23-х и 18-летний местные жители.Молодые люди рассказали, что поддельные купюры они получили от своего знакомого - 19-летнего ковровчанина, который уже попадал в поле зрения полицейских. В декабре прошлого года юноша распечат фальшивые деньги на принтере, и при попытке сбыть купюры был задержан. Он находится под арестом.Полиция напоминает, что за подобное преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8-ми лет со штрафом в размере до миллиона рублей.