Известный российский актер Гоша Куценко заставил поволноваться своих поклонников. Видео пьяного артиста с заплетающимся языком повергло фанатов в шок.

Известный российский актер Гоша Куценко заставилповолноваться своих поклонников. Видео пьяного артиста с заплетающимся языкомповергло фанатов в шок.Оснований для волнения у поклонников артистического талантаКуценко не было. Как оказалось, ролик актер опубликовал в рамках им жеизобретенного челленджа под названием "Обмани!". Однако подписчикирешили, что это будет, скорее всего, "алкочеллендж".Гоша Куценко опубликовал напугавшее россиян видео в Instagram. Актер с обнаженнымторсом лежит на диване и несет пьяную чушь, перескакивая с темы на тему. Полноевпечатление, что в стельку пьян – и фанаты верят."Гоша, вы что пьяный ?)", "Я очень уважаю васкак актера и певца, скажите, что это не правда)", "В общемвытрезвитель уже в пути!", -комментировали подписчики.Однако актер внезапно "трезвеет" и сообщает, что этоим же придуманный челлендж. Название пока не определено – ну, к примеру, онбудет называться "Обмани!". А все, кто поверил Гоше , должны принять внем участие."Вот же актер!!! Купилась, хотя сама винишка всадила))","Тьфу на тебя. Я даже жутко запереживала. Игра – великое умение шута!Обожаю Вас!", – пишут фанаты артиста. Они в восторге от выдумки Куценко и признаются, что своей игрой актер их убедил, передает .Напомним, в конце прошлого года Гоша Куценко заявил, что подумывает об уходе из профессии. Одному из самых узнаваемых и популярных актеров России не дают главных ролей. Причина – в давнем конфликте с руководством Первого канала, считает артист.