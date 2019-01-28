Известный российский актер Гоша Куценко заставил
поволноваться своих поклонников. Видео пьяного артиста с заплетающимся языком
повергло фанатов в шок.
Известный российский актер Гоша Куценко заставил
поволноваться своих поклонников. Видео пьяного артиста с заплетающимся языком
повергло фанатов в шок.
Оснований для волнения у поклонников артистического таланта
Куценко не было. Как оказалось, ролик актер опубликовал в рамках им же
изобретенного челленджа под названием "Обмани!". Однако подписчики
решили, что это будет, скорее всего, "алкочеллендж".
Гоша Куценко опубликовал напугавшее россиян видео в Instagram. Актер с обнаженным
торсом лежит на диване и несет пьяную чушь, перескакивая с темы на тему. Полное
впечатление, что в стельку пьян – и фанаты верят.
"Гоша, вы что пьяный ?)", "Я очень уважаю вас
как актера и певца, скажите, что это не правда)", "В общем
вытрезвитель уже в пути!", -
комментировали подписчики.
Однако актер внезапно "трезвеет" и сообщает, что это
им же придуманный челлендж. Название пока не определено – ну, к примеру, он
будет называться "Обмани!". А все, кто поверил Гоше , должны принять в
нем участие.
"Вот же актер!!! Купилась, хотя сама винишка всадила))",
"Тьфу на тебя. Я даже жутко запереживала. Игра – великое умение шута!
Обожаю Вас!", – пишут фанаты артиста. Они в восторге от выдумки Куценко и признаются, что своей игрой актер их убедил, передает .
Напомним, в конце прошлого года Гоша Куценко заявил, что подумывает об уходе из профессии. Одному из самых узнаваемых и популярных актеров России не дают главных ролей. Причина – в давнем конфликте с руководством Первого канала, считает артист.