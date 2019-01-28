Юлия Савичева чуть более года назад впервые стала мамой. Дочь Анна была для певицы и ее супруга музыканта Александра Аршинова долгожданным и желанным ребенком. Звезда не помнила себя от счастья, новая жизнь помогла артистке приглушить боль от пережитого горя – ранее звезда лишилась малыша.

Юлия Савичева чуть более года назад впервые стала мамой.Дочь Анна была для певицы и ее супруга музыканта Александра Аршиновадолгожданным и желанным ребенком. Звезда не помнила себя от счастья, новая жизнь помогла артистке приглушить боль от пережитого горя – ранее звезда лишилась малыша.Савичева рассказала, что до рождения дочери в ее жизни случилась трагедия – она потеряла ребенка. Юлия признается, что не слушала советов врачей, за что и поплатилась."Срок был небольшой, я продолжала после этого работать. В тот момент, когда случилось несчастье, я очень поверхностно к этому относилась и думала, что все само собой произойдет и ничего страшного не случится, хотя врачи меня предупреждали" – вспоминает знаменитость.Спустя время Юлия и ее супруг решили вновь попытать счастье. Савичева ходила по врачам, но результата не было."Беременность мне далась очень нелегко и получилось все не сразу.Потому что мой организм отказывался, работая в надрывном режиме, ведь я гастролировала не переставая года три. Мне пошли навстречу, мне изменили график, сталиработать чуть меньше, но и это не помогло, препараты пошли различные в ход, нои это не помогало. Врачи говорили, что это скачки гормонов, от нагрузок", – призналась вокалистка.Медики уговаривали Юлию оставить работу и заняться своимздоровьем. Они поставили ее перед выбором: либо карьера, либо дети. Продюсер Максим Фадеев разрешил Савичевой уйти на год в отпуск."Слава богу, после всей этой истории Господь нам послал Аню.Я просто оборвала весь мир музыкальный, мир шоу-бизнеса, и не жалела ни насекунду", –поведала Савичева в программе "Душевный разговор с Жасмин", которая опубликована на сайте YouTube.Всю беременность Юлия Савичева жила в Португалии у свекра, малышкапоявилась на свет тоже там. Муж Юлии присутствовал на родах. Звезда благодарнасвоему супругу, за помощь, которую он ей оказывает, ухаживая за дочерью.