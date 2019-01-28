Голкипер санкт-петербургского Зенита Юрий Лодыгин покинул клуб и подписал договор с греческим Олимпиакосом на условиях арендного соглашения. Вратарь будет выступать в Греции до конца текущего сезона.

Голкипер санкт-петербургского "Зенита" Юрий Лодыгин покинул клуб и подписал договор с греческим "Олимпиакосом" на условиях арендного соглашения. Вратарь будет выступать в Греции до конца текущего сезона.О заключении сделки с Лодыгиным сообщает официальный Twitter пиренейцев. Накануне появилась информация о том, что отсутствие голкипера на тренировочном сборе "Зенита" было связано как раз с тем, что он находился в Греции для прохождения медицинского обследования.Μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού ο Γιούρι Λοντίγκιν! / @LontigkinG member of Olympiacos family!#olympiacos #transfer #welcome #YuryLodygin #WelcomeYury pic.twitter.com/it0MaCp2vO— Olympiacos FC (@olympiacos_org) 27 января 2019 г.Лодыгин принял решение о смене клуба из-за отсутствия в "Зените" игровой практики — в текущем сезоне он не сыграл ни одного матча за "сине-бело-голубых".