Анджелина Джоли, судя по всему, махнула рукой на слухи о новом романе ее экс-супруга Брэда Питта. Голливудская звезда озабочена пополнением в своей семье. Папарацци застали актрису у зоомагазина в компании дочери Шайло.

Анджелина Джоли, судя по всему, махнула рукой на слухи о новом романе ее экс-супруга Брэда Питта. Голливудская звезда озабочена пополнением в своей семье. Папарацци застали актрису у зоомагазина в компании дочери Шайло.Стало известно, что к трем собакам добавился еще один питомец. При этом остается лишь догадываться, кто станет новым любимчиком знаменитости.Вездесущие папарацци стали свидетели того, как 12-летняя дочь актрисы несла осторожно несла коробку с питомцем. СМИ предположили, что теперь в доме актрисы будет раздаваться и трель пернатого.Стоит отметить, что любовь актрисы и ее детей к животным распространяется не только на домашних любимцев. Звездная семья давно поддерживают организацию по спасению бездомных и раненых кошек и собак, передает издание Hollywood Life.Ранее в зарубежной прессе распространилась новость о том, что Шарлиз Терон стала встречаться с голливудским актером. Вскоре выяснилось, что новая возлюбленная Брэда Питта уже давно состоит в напряженных отношениях со своей коллегой .Две голливудские актрисы уже давно не ладят. Все началось с того, что Джоли и Терон претендовали на главную роль в ремейке "Невесты Франкенштейна". Анджелина специально тянула время и не давала согласие на съемки. Шарлиз не могла принять участие в других проектах, так как ждала решения продюсеров.