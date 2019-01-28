Известная российская актриса недавно вышла замуж за своего коллегу. Об этом Любовь Толкалина рассказала в Stories в своем микроблоге в Instagram.

Известная российская актриса недавно вышла замуж за своего коллегу. Об этом ЛюбовьТолкалина рассказала в Stories в своем микроблоге в Instagram.Звезда опубликовала видеозапись, на которой участниксъемочной группы предлагает ей стать его супругой. "Властью, данной мне кинематографом,выходите за меня на одну сцену!", – обратился к ней молодой мужчина.ответила ему согласием и надела обручальное кольцо. "Сегодня? Окей.Все, я замужем!", – заявила артистка. Оказалось, что этот ролик был всего лишь шуткой. Вконце актриса добавила, что станет женой реквизитора только на несколько часов.В последнее время звезда стала чаще радоватьпоклонников откровенными фотографиями. Недавно Толкалина опубликовала снимок, где онасидит на пляже. Обнаженное тело она прикрыла меховой накидкой. Вскореактриса удалила интимный пост, однако пользователи успели вовремя сделать скриншоти опубликовали его в социальной сети.Знаменитость также часто делится новостями со съемочной площадки. В своем Instagram она разместила снимок, на котором держит на руках новорожденного. Многие пользователи предположили, что актриса родила ребенка. высмеяла всех недогадливых пользователей и рассказала, что на самом деле принимает участие в новом проекте, в котором играет роль мамы.