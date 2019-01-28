До 800 тысяч рублей в месяц зарабатывает помощница Евгения Петросяна Татьяна Брухунова. В собственности у директора популярного юмориста - квартиры стоимостью в сотни миллионов.

До 800 тысяч рублей в месяц зарабатывает помощница ЕвгенияПетросяна Татьяна Брухунова. В собственности у директора популярного юмориста -квартиры стоимостью в сотни миллионов.Данные, опубликованные журналистами, доступны в открытыхисточниках. За последние два года средняя зарплата Татьяны Брухуновойварьировалась от 700 до 800 тысяч рублей в месяц. Предполагается, что доходыдиректора являются процентом от заработка Евгения Петросяна. Брухуноваполностью контролирует все денежные дела юмориста и его концертнуюдеятельность.Известно, что у Татьяны Брухуновой в собственности двеквартиры в центре Москвы. Одна из них находится на улице Лесной. Вторая – вновостройке в ЖК "Садовые кварталы" – стоит около 150 миллионоврублей. Площадь жилища – 200 квадратных метров, в квартире сделан хорошийдизайнерский ремонт.Евгений Петросян и Татьяна перестали скрывать своиотношения. Влюбленные публиковали снимки из Барселоны, где они отдыхали.Совместных фотографий в соцсетях не появилось – но наблюдатели заметили, чтоПетросян и Брухунова были в испанском городе в одно и то же время.Любовная история директора и пожилого юмориста развиваетсяна фоне дележа имущества с бывшей супругой Петросяна Еленой Степаненко. Артистразвелся с ней в конце прошлого года, напоминаетКак писали Дни.Ру, 29-летняя Татьяна Брухунова плотно сотрудничает с Евгением Петросяном. Она рядом с ним во всех рабочих поездках, за кулисами, пока юморист выступает.Татьяна предпочитает говорить, что юморист занимает большое место в ее жизни. Судя по фото, сотрудничество с Петросяном положительно сказалось на финансовом благосостоянии уроженки Тулы.