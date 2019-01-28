До 800 тысяч рублей в месяц зарабатывает помощница Евгения
Петросяна Татьяна Брухунова. В собственности у директора популярного юмориста -
квартиры стоимостью в сотни миллионов.
До 800 тысяч рублей в месяц зарабатывает помощница Евгения
Петросяна Татьяна Брухунова. В собственности у директора популярного юмориста -
квартиры стоимостью в сотни миллионов.
Данные, опубликованные журналистами, доступны в открытых
источниках. За последние два года средняя зарплата Татьяны Брухуновой
варьировалась от 700 до 800 тысяч рублей в месяц. Предполагается, что доходы
директора являются процентом от заработка Евгения Петросяна. Брухунова
полностью контролирует все денежные дела юмориста и его концертную
деятельность.
Известно, что у Татьяны Брухуновой в собственности две
квартиры в центре Москвы. Одна из них находится на улице Лесной. Вторая – в
новостройке в ЖК "Садовые кварталы" – стоит около 150 миллионов
рублей. Площадь жилища – 200 квадратных метров, в квартире сделан хороший
дизайнерский ремонт.
Евгений Петросян и Татьяна перестали скрывать свои
отношения. Влюбленные публиковали снимки из Барселоны, где они отдыхали.
Совместных фотографий в соцсетях не появилось – но наблюдатели заметили, что
Петросян и Брухунова были в испанском городе в одно и то же время.
Любовная история директора и пожилого юмориста развивается
на фоне дележа имущества с бывшей супругой Петросяна Еленой Степаненко. Артист
развелся с ней в конце прошлого года, напоминает
Как писали Дни.Ру, 29-летняя Татьяна Брухунова плотно сотрудничает с Евгением Петросяном. Она рядом с ним во всех рабочих поездках, за кулисами, пока юморист выступает.Татьяна предпочитает говорить, что юморист занимает большое место в ее жизни. Судя по фото, сотрудничество с Петросяном положительно сказалось на финансовом благосостоянии уроженки Тулы.