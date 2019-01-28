Вокруг
Керченского пролива вновь неспокойно. Загоревшиеся недалеко от
Крымского моста танкеры могут взорваться, заявили в Федеральном
агентстве морского и речного транспорта (Росморречфлот). Существует ли
опасность для переправы?
Вокруг
Керченского пролива вновь неспокойно. Загоревшиеся недалеко от
Крымского моста танкеры могут взорваться, заявили в Федеральном
агентстве морского и речного транспорта (Росморречфлот). Существует ли
опасность для переправы?
Чрезвычайная
ситуация возникла в понедельник, 21 января. Загорелись два танкера под
флагом Танзании – "Канди" и "Маэстро". Более 10 человек погибли.
Ситуация
продолжила развиваться 23 января, когда на кораблях начали рваться
швартовые тросы. Спустя два дня в район происшествия прибыла группа
спасателей. Она приступила к обследованию акватории рядом с аварийными
танкерами. Между тем специалисты исключили какую-либо угрозу Крымскому
мосту.
Тем
не менее, пока справиться с пожарами недалеко от переправы через
Керченский пролив не получается, порошковое тушение горящих кораблей не
дало результатов, сообщили в Росморречфлоте. Сообщается, что судно
"Спасатель Демидов" истратило три тонны порошка, но возгорание даже не
уменьшилось.
В
Росморречфлоте отмечают, что сохраняется угроза взрыва горящих
танкеров. "Горение относительно небольшое", – отметили в ведомстве. На
работу происшествие никак не повлияло, он функционирует в
штатном режиме.
Автомобильная
часть переправы через Керченский пролив открылась в середине мая
прошлого года. С тех пор по ней проехали почти четыре миллиона человек в
обе стороны. Сначала проезд открылся для легковых автомобилей, а позже -
для грузовых.
В
настоящее время строители продолжают возведение железнодорожной части
. Пересечь Керченский пролив на поезде можно будет уже к
концу этого года.