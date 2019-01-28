Вокруг Керченского пролива вновь неспокойно. Загоревшиеся недалеко от Крымского моста танкеры могут взорваться, заявили в Федеральном агентстве морского и речного транспорта (Росморречфлот). Существует ли опасность для переправы?

ВокругКерченского пролива вновь неспокойно. Загоревшиеся недалеко отКрымского моста танкеры могут взорваться, заявили в Федеральномагентстве морского и речного транспорта (Росморречфлот). Существует лиопасность для переправы?Чрезвычайнаяситуация возникла в понедельник, 21 января. Загорелись два танкера подфлагом Танзании – "Канди" и "Маэстро". Более 10 человек погибли.Ситуацияпродолжила развиваться 23 января, когда на кораблях начали рватьсяшвартовые тросы. Спустя два дня в район происшествия прибыла группаспасателей. Она приступила к обследованию акватории рядом с аварийнымитанкерами. Между тем специалисты исключили какую-либо угрозу Крымскомумосту.Темне менее, пока справиться с пожарами недалеко от переправы черезКерченский пролив не получается, порошковое тушение горящих кораблей недало результатов, сообщили в Росморречфлоте. Сообщается, что судно"Спасатель Демидов" истратило три тонны порошка, но возгорание даже неуменьшилось.Росморречфлоте отмечают, что сохраняется угроза взрыва горящихтанкеров. "Горение относительно небольшое", – отметили в ведомстве. Наработу происшествие никак не повлияло, он функционирует вштатном режиме.Автомобильнаячасть переправы через Керченский пролив открылась в середине маяпрошлого года. С тех пор по ней проехали почти четыре миллиона человек вобе стороны. Сначала проезд открылся для легковых автомобилей, а позже -для грузовых.настоящее время строители продолжают возведение железнодорожной части. Пересечь Керченский пролив на поезде можно будет уже кконцу этого года.