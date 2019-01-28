Вошли в тройку лидеров соревнований. Команда Федерации автомобильного спорта Владимирской области завоевала бронзовую медаль на всероссийских зимних соревнованиях по картингу.

Вошли в тройку лидеров соревнований. Команда "Федерации автомобильного спорта Владимирской области" завоевала бронзовую медаль на всероссийских зимних соревнованиях по картингу. Они проводились в Набережных Челнах. Для владимирской команды это участие стало дебютным, раньше наши спортсмены выступали только в индивидуальном зачете. Показали себя владимирцы и в личных состязаниях. Так, Артём Глущенко стал вторым в классе "Ротакс Макс".