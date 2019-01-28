Из дневника канадского эмигранта
15-е августа.
Вот мы и в Канаде!!! Я очарован этой страной! Здесь восхитительно!
Горы так прерасны. С нетерпением жду, когда увижу их покрытыми снегом.
14-е октября.
КАНАДА! Это самое чудесное место на земле! Листья на деревьях пожелтели и приобрели все оттенки спектра, от красного до оранжевого. Вчера совершил увлекательную поездку за город, в сельскую местность.
Вы не поверите! Видел диких оленей! На воле, они так красивы
и грациозны. Поистине это самые очаровательные животные на планете.
Ну просто милашки! Нет, здесь действительно рай!
11-е ноября.
Скоро открывается сезон охоты на оленей. Это ужасно! Не могу себе
представить, что у кого то может подняться рука на это милое, безобидное создание. Со д
еще анекдот!