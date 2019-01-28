Нападающий московского Локомотива Федор Смолов принес
извинения россиянам за провал на матче чемпионата мира между сборными России и
Хорватии. Спортсмен дал откровенное интервью телеведущей Ксении Собчак.
Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов принес
извинения россиянам за провал на матче чемпионата мира между сборными России и
Хорватии. Спортсмен дал откровенное интервью телеведущей Ксении Собчак.
Недавно футболист принял участие в съемках шоу "Осторожно,
Собчак", во время которого публично принес извинения всем жителям страны за незабитое
пенальти в четвертьфинале турнира. Нападающий признался, что перед ударом очень переживал и чувствовал себя неуверенно.
"По прошествии времени я хочу извиниться перед страной. В
свое оправдание отмечу, что манера исполнения пенальти – это не попытка
выделиться и выпендриться. Я пробил так из-за неуверенности в своих силах и
растерянности. Если бы не тряслись коленки, и я исполнил правильно техническую
часть, то быть голу", – поделился он в интервью .
Федор Смолов отметил, что сразу хотел забыть о своем промахе и долго собирался с мыслями перед тем, как сделать важное заявление. Спортсмен также сообщил, что сразу после игры извинился перед другими участниками своей команды.
"Хотелось спрятаться. Не хотел, чтобы кто-то об этом
напоминал. Было больно. Почему не стал извиняться разу? Я привык всегда
обдуманно отвечать за свои слова. Сейчас совершенно искренне хочу извиниться.
Перед командой я сразу извинился в раздевалке. Попросил прощения, что они не
сыграют в полуфинале чемпионата мира", – рассказал он .