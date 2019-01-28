Нападающий московского Локомотива Федор Смолов принес извинения россиянам за провал на матче чемпионата мира между сборными России и Хорватии. Спортсмен дал откровенное интервью телеведущей Ксении Собчак.

Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов принесизвинения россиянам за провал на матче чемпионата мира между сборными России иХорватии. Спортсмен дал откровенное интервью телеведущей Ксении Собчак.Недавно футболист принял участие в съемках шоу "Осторожно,Собчак", во время которого публично принес извинения всем жителям страны за незабитоепенальти в четвертьфинале турнира. Нападающий признался, что перед ударом очень переживал и чувствовал себя неуверенно."По прошествии времени я хочу извиниться перед страной. Всвое оправдание отмечу, что манера исполнения пенальти – это не попыткавыделиться и выпендриться. Я пробил так из-за неуверенности в своих силах ирастерянности. Если бы не тряслись коленки, и я исполнил правильно техническуючасть, то быть голу", – поделился он в интервью .Федор Смолов отметил, что сразу хотел забыть о своем промахе и долго собирался с мыслями перед тем, как сделать важное заявление. Спортсмен также сообщил, что сразу после игры извинился перед другими участниками своей команды."Хотелось спрятаться. Не хотел, чтобы кто-то об этомнапоминал. Было больно. Почему не стал извиняться разу? Я привык всегдаобдуманно отвечать за свои слова. Сейчас совершенно искренне хочу извиниться.Перед командой я сразу извинился в раздевалке. Попросил прощения, что они несыграют в полуфинале чемпионата мира", – рассказал он .