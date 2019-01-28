Зарегистрировано 31 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими в них людьми и 522 дорожных происшествия с материальным ущербом.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 31 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими в них людьми, в которых 1 человек погиб и 37 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмировано 4 ребенка. В одном случае водитель в момент ДТП находился в состоянии опьянения.Зарегистрировано 522 дорожных происшествия с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 47 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Вязниковский районПо предварительной информации, 21.01.2019г. в 07:45 на 10 км автодороги ст.Сеньково-Никологоры-Степанцево-Симонцево 35-летний водитель автомобиля «Киа Рио», двигаясь в сторону автодороги М-7, допустил столкновение с автомобилем «Шевроле Ланос» под управлением водителя 1968 г.р., который двигался впереди в попутном направлении. В результате ДТП пострадал водитель «Киа Рио» (ушибы, направлен на амбулаторное лечение), водитель «Шеврале Ланос» (закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, госпитализирован).Фрунзенский район г. ВладимираПо предварительной информации, 23.01.2019 г. в 09:15 у дома № 98 по улице Большая Нижегородская города Владимира 52-летний водитель автобуса «ГАЗ - 322132» допустил столкновение с двигающимися впереди в попутном направлении автомобилем «Рено Логан» под управлением водителя 1970 г.р. и автомобилем «Сузуки Хэтчбек» под управлением водителя 1997 г.р. В результате ДТП пассажир автомобиля «Рено Логан» 1960 г.р. с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб лба» и пассажир «Рено Логан» 1941 г.р. с диагнозом «ушиб грудной клетки» направлены на амбулаторное лечение.Юрьев-Польский районПо предварительной информации, 24.01.2019 г. в 13:00 в районе д.147 по ул.Свободы города Юрьев-Польский 24-летний водитель автомобиля «Дэу Нексия» допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной «Ниссан Икс-Трейл» под управлением водителя 1977 г.р. В результате ДТП водитель автомашины «Ниссан» с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга» направлен на амбулаторное лечение.Ковровский районПо предварительной информации, 25.01.2019г. в 08:35 у дома 113 по улице Челюскинцев города Коврова 50-летний водитель автомобиля «Хендай Крета» выехал на регулируемый перекресток на запрещающий красный сигнал светофора, совершил столкновение с автобусом «ПАЗ-32054» под управлением водителя 1962 г.р., который двигался на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП пострадали: пассажир автобуса «ПАЗ-32054» 1967 г.р. (ушиб поясничной области, направлен на амбулаторное лечение), пассажир «Хендай Крета» 1969 г.р. (ушиб грудной клетки, направлен на амбулаторное лечение).Вязниковский районПо предварительной информации, 25.01.2019г. в 16:00 у дома 37 по улице Советская города Вязники 57-летний водитель автомобиля «Хендай IX-35», двигаясь в сторону улицы Красное шоссе, допустил наезд на пешехода 2010 г.р., который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспорта. В результате ДТП пешеход с получил ушиб коленных чашечек и был направлен на амбулаторное лечение.Октябрьский район г. ВладимираПо предварительной информации, 26.01.2019 г. в 14:15 на 17 км автодороги М – 7 «Волга» (подъезд к г. Иваново) 53-летний водитель автомобиля «Рено Логан» при движении в сторону г. Москва не справился с управлением, допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Тойота Рав-4» под управлением водителя, 1960 г.р. В результате ДТП пострадали: водитель «Рено Логан» (ушиб грудной клетки, закрытый перелом 4-го ребра справа, госпитализирован), пассажир «Рено Логан» 1948 г.р. (от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия), пассажир «Тойота Рав-4» 1962 г.р. (закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, госпитализирован).