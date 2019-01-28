Популярная телеведущая часто делится новостями из своей личной жизни с подписчиками в Instagram. Недавно Тина Канделаки заявила, что испытывает сильные чувства к женатому мужчине.

Популярнаятелеведущая часто делится новостями из своей личной жизни с подписчиками в Instagram. Недавно Тина Канделаки заявила, что испытывает сильные чувства к женатому мужчине.Несколько дней назад звезда сообщила, что освоила функцию "Задайвопрос" в Stories, и попросила поклонников отправить ей интересующие их вопросы. Один из пользователейпоинтересовался, а смогла бы она полюбить мужчину, который уже состоит в браке."Тина, Вы бы смогли любить женатого мужчину? Именно любить?", – написал он.призналась, что уже любит женатого мужчину – своего супруга,бизнесмена Василия Боровко. Известно, что они узаконили свои отношения в 2014 году. "Отвечаю. Я люблю женатого мужчину. Женатого на мне",– поделилась она и показала подписчикам мужа. Ведущая добавила, что редко показывает его своим поклонникам, потому что Василий избегает публичности.Напомним, звезда любит демонстрировать свою великолепную фигуру и часто публикует фотографии из спортивного зала. не скрывает, что тратит на тренировки много времени. Недавно она рассказала, что набрала лишние килограммы во время новогодних каникул и в шутку назвала себя "жиробасом". Ведущая пообещала себе и подписчикам быстро вернуться в прежнюю форму.