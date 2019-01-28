В большинстве фильмов Нина Русланова играет сильных, самодостаточных женщин. Это и Лариса в Зимней вишне, и генеральская жена в картине Хрусталев, машину! А вот что касается роли разбитной Катьки из сериала Цыган, то на нее, говорит актриса в Судьбе человека, она совсем не похожа.

Ее знает вся страна, а сама она не знает ни своих настоящих имени и фамилии, ни настоящего дня рождения. Знает лишь то, что назвали ее в честь популярной в те годы певицы Лидии Руслановой.В детстве Нине Руслановой пришлось сменить несколько детских домов, пережить и голод, и много несправедливости, и отказ, когда она попыталась найти своих родителей. После школы детдомовским детям, как правило, был один путь – в училище, на рабочую специальность.Нина Русланова получила профессию штукатура, но потом в судьба привела ее в театральный вуз в Харькове, вскоре она оказалась в Щукинском училище в Москве.Жить в столице студентке из детдома было непросто. Приходилось подрабатывать уборщицей в поликлинике. Пожалела и приютила Русланову Вера Константиновна — руководитель ее курса в Щукинском училище.К ней же Нина привела и своего мужа – студента МГУ. Вскоре, несмотря на диагноз, который поставили молодой артистке, у них родилась дочь Олеся.Нина Ивановна всюду брала ее с собой: Олеся с детства выходила с мамой на сцену. А вот брак сохранить не удалось: вся ее семейная жизнь была подчинена работе, хоть и остались они с бывшим мужем друзьями.А вот профессиональная жизнь актрисы складывалась бурно и успешно: еще в студенческие годы ее пригласили в фильм Киры Муратовой "Короткие встречи", где она снималась с Владимиром Высоцким.Потом были десятки других ролей, который запомнились и полюбились зрителям. В большинстве из них Нина Русланова играет сильных, самодостаточных, непреклонных женщин.Это и Лариса в "Зимней вишне", и генеральская жена в картине "Хрусталев, машину!". Сама Русланова считает, что очень похожа на свою героиню из кинофильма "Тени исчезают в полдень" – сильную и смелую Марью Воронову.А вот что касается роли разбитной Катьки из сериала "Цыган", то, говорит актриса, она на нее совсем не похожа: никогда Нина Русланова не была такой легкомысленной в отношениях с мужчинами.Некоторое время назад появились слухи о том, что за перенесшей инсульт актрисой якобы никто не ухаживает, и все ее бросили. Однако это не так: рядом с Ниной Ивановной – ее дочь и внук.Чем и как живет сейчас всенародно любимая актриса? Как спустя десятилетия за роль в фильме еще студенческих времен ее "догнала" премия "Ника"? Какую воспитательницу и за что Русланова особо запомнила со времен своего детдомовского детства? Почему она развелась с мужем, и зачем цыгане однажды подняли такси, в котором ехала актриса?Об этом и не только Нина Русланова рассказывает в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".