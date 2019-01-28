Анастасия Волочкова отдохнула с любимым мужчиной в элитном банном комплексе. Но даже тут поклонники нашли, к чему придраться.

Анастасия Волочкова отдохнула с любимым мужчиной в элитном банном комплексе. Но даже тут поклонники нашли, к чему придраться.Мало кто смог удержаться от комментариев, когда на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Анастасия Волочкова выложила несколько фотографий и видео из банного комплекса, где провела выходные дни. Вместе с балериной отдохнул и ее новый возлюбленный, лицо которого артистка тщательно скрывает.Эффектные кадры Анастасии, нежащейся в белоснежном снегу в одном микроскопическом купальнике или выполняющей шпагат на фоне деревьев, никого не оставили равнодушными. Правда, почему-то большинство подписчиков отнеслись к публикациям резко отрицательно. Кто-то и вовсе посоветовал Волочковой провести время не с любовником, а с дочерью Ариадной.Настя, извините, вы не пробовали выходные проводить с дочерью: музей, кинофильм, шопинг наконец? Как Ариша проводит свои выходные, Вам не интересно? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – обратилась к Волочковой подписчица. Балерина не оставила без ответа такое заманчивое предложение. "Займитесь собой и не переживайте за мою дочь и мою семью. У нас все прекрасно. А как проводить выходные, мы всегда решим без ваших советов", – отшила фанатку Анастасия.Волочкова также ответила всем недоброжелателям относительно упорных слухов о ее якобы нездоровом пристрастии к алкоголю. "Когда я пишу очень прямые слова открыто, весело, прикалываюсь зачастую над придурками, мне пишут, что я пьяна..🤣 Это действительно так. Я всегда пьяна успехом, любовью❤️, радостью, чистым и свежим воздухом, позитивом, друзьями, свободой, роскошью, ароматом всегда даримых мне цветов, творчеством, юмором..👍🏼 И этот бокал, поверьте, всегда полон!" – расставила все точки над i Анастасия Волочкова.Балерина призналась, что рада не завидовать, а быть предметом зависти. "Если бы нечему было завидовать, то на моей страничке не паслось бы такое количество невежд, моральных уродов и калек психических и ущербных..🤣" – оценила комментаторов балерина. Отметим, что эти откровения артистки только разожгли подписчиков, которые с еще большим пылом принялись обсуждать ее стиль жизни.