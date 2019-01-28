Генеральный директор лейбла Black Star Павел Курьянов, известный
под псевдонимом Пашу, извинился перед Русской медиагруппой. Оправдываться
пришлось из-за безобразного поведения певца Егора Крида.
Генеральный директор лейбла Black Star Павел Курьянов, известный
под псевдонимом Пашу, извинился перед "Русской медиагруппой". Оправдываться
пришлось из-за безобразного поведения певца Егора Крида.
От лица лейбла Black Star Курьянов заявил, что он и его
команда всегда очень ответственно подходят к выполнению своих обязательств, но
в данном случае "была допущена неправильная коммуникация со стороны
музыкального лейбла" и именно она привела к отмене выступления Егора Крида.
"В связи с этим, от лица нашей команды и от себя лично, я
приношу извинения поклонникам артиста и партнеру – "Русской Медиа Группе" за
доставленные неудобства, вызванные этим недоразумением", – указано в
официальном заявлении Black Star.
Напомним, что в начале января в СМИ попала информация, что Егор
Крид, который является артистом лейбла Black Star, сорвал выступление на крупном
фестивале в Абу-Даби, организацией которого занималась "Русская медиагруппа". Сообщалось,
что певец отказался выходить из своего номера и идти на сцену, сославшись на отсутствие
настроения.
В итоге пока наплевавший на зрителей Крид спокойно пил кофе, на сцене за него
отдувался ведущий Александр Ревва и певец Олег Газманов, последний, к слову, отыграл
практически весь концертный сет. Позже у Егора было намечено еще одно
выступление в клубе, однако на него певец также не явился. Об этом сообщает Super.ru.