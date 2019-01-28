Генеральный директор лейбла Black Star Павел Курьянов, известный под псевдонимом Пашу, извинился перед Русской медиагруппой. Оправдываться пришлось из-за безобразного поведения певца Егора Крида.

Генеральный директор лейбла Black Star Павел Курьянов, известныйпод псевдонимом Пашу, извинился перед "Русской медиагруппой". Оправдыватьсяпришлось из-за безобразного поведения певца Егора Крида.От лица лейбла Black Star Курьянов заявил, что он и егокоманда всегда очень ответственно подходят к выполнению своих обязательств, нов данном случае "была допущена неправильная коммуникация со сторонымузыкального лейбла" и именно она привела к отмене выступления Егора Крида."В связи с этим, от лица нашей команды и от себя лично, яприношу извинения поклонникам артиста и партнеру – "Русской Медиа Группе" задоставленные неудобства, вызванные этим недоразумением", – указано вофициальном заявлении Black Star.Напомним, что в начале января в СМИ попала информация, что ЕгорКрид, который является артистом лейбла Black Star, сорвал выступление на крупномфестивале в Абу-Даби, организацией которого занималась "Русская медиагруппа". Сообщалось,что певец отказался выходить из своего номера и идти на сцену, сославшись на отсутствиенастроения.В итоге пока наплевавший на зрителей Крид спокойно пил кофе, на сцене за негоотдувался ведущий Александр Ревва и певец Олег Газманов, последний, к слову, отыгралпрактически весь концертный сет. Позже у Егора было намечено еще одновыступление в клубе, однако на него певец также не явился. Об этом сообщает Super.ru.