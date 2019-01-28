В понедельник миллионы китайцев по всему миру отмечают Малый новый год или по-китайски — Сяонянь. По традиции его празднуют ровно за неделю до наступления Нового года по лунному календарю.

В понедельник миллионы китайцев по всему миру отмечают Малый новый год или по-китайски — Сяонянь. По традиции его празднуют ровно за неделю до наступления Нового года по лунному календарю. Этот праздник также называют днем Бога кухни и очага, который в течение года следит за поведением всех домочадцев. Традиционно в этот день готовят свинину, рыбу, варят пельмени, делают десерты из бобовой пасты, сладости из карамели и проросшей пшеницы, заготавливают фрукты.Малый Новый год отмечают на 23-е сутки 12 лунного месяца, в этот раз он пришелся на 28 января, передает ТАСС.Жители Поднебесной чтят древние обычаи и наводят чистоту в доме и украшают его, вместе с чисткой дома, они не забывают и про собственный облик. В этот день принято делать стрижку, посещать баню или принимать ванну.С Малого нового года у китайцев начинается подготовка к главному празднику — Чуньцзе. Новый год по лунному календарю — самый любимый праздник у жителей Китая.Чуньцзе в этом году наступит 5 февраля и пройдет под символом желтой земляной свиньи.