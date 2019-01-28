В 31 ДТП пострадали люди

В 31 ДТП пострадали людиЗа прошедшую неделю во Владимирской области зарегистрировали 31 аварию, в которых 1 человек погиб и 37 получили травмы различной степени тяжести, в том числе пострадали 4 ребёнка. В одном из случаев водитель в момент ДТП был пьян. Статистику приводит пресс-служба регионального УМВД.Всего же произошло 522 дорожных происшествия с материальным ущербом. Сотрудники ГИБДД поймали 47 водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся «подышать в трубочку».