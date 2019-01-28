Вспышка кори во Владимирской области продолжает набирать обороты. Заболевших уже 57. При этом в департаменте здравоохранения отмечают, что ситуация контролируемая. В стационаре на лечении сейчас 13 человек: это 11 детей и двое взрослых.

Вспышка кори во Владимирской области продолжает набирать обороты. Заболевших уже 57. При этом в департаменте здравоохранения отмечают, что ситуация контролируемая. В стационаре на лечении сейчас 13 человек: это 11 детей и двое взрослых. Большая часть заболевших - из числа кочующего населения. Чтобы остановить эпидемию в Роспотребнадзоре проводят экстренную иммунизацию контактных лиц. То есть прививают всех, кто общался с заболевшими и у кого нет прививок от кори. В департаменте напоминают, привиться от вирусного заболевания могут все желающие абсолютно бесплатно. В больницах региона вакцинация проводится даже по субботам. В ближайшее время за счет средств областного бюджета дополнительно закупят 6649 доз вакцины.