22 января лидеры России и Японии Путин и Абэ встретились в Москве в 25-й раз. Это результат настойчивости японского премьера заключить с Россией мирный договор, уладив территориальный вопрос, и готовности Путина обсуждать тему.

Автор: Дмитрий Киселёв22 января лидеры России и Японии Путин и Абэ встретились в Москве в 25-й раз. Это результат настойчивости японского премьера заключить с Россией мирный договор, уладив территориальный вопрос, и готовности Путина обсуждать тему.Правда, подходы у Путина и Абэ все же разные. Если Абэ стремится развивать с Путиным прежде всего личные отношения и через личное решить задачу японской дипломатии, то Путин, не отказываясь от любезностей, все же предлагает развивать прежде всего отношения межгосударственные, что куда надежнее.Абэ улыбчив, но при этом Япония сохраняет санкции в отношении России, на законодательном уровне считает часть территории России своей. Япония по принципиальным вопросам в ООН голосует против России. И Япония к огромному воинскому контингенту США на своей территории еще и не отказывается разместить американскую ПРО. А в остальном улыбка приятна. И рукопожатие теплое. И даже японского щенка Путину в Сочи министр иностранных дел Японии доставил. Путин в ответ отправил кота по кличке Мир.Дело повышения межгосударственного доверия, однако, продвигается туго. Москва предлагает для начала признать итоги Второй мировой в полном объеме, российский суверенитет над всеми четырьмя островами — Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи — а в качестве следующего шага — официально отказаться от претензий на два крупнейших из них — Кунашир и Итуруп. Собственно, это и станет базой дальнейших переговоров в духе советско-японской декларации 1956 года.Пока же трехчасовые переговоры лидеров России и Японии хоть и были, как считается, полезны, однако стороны никуда не продвинули. По итогам Путин высказался, правда, с оптимизмом. Но оптимизм, похоже, питался больше надеждой на будущие результаты."Впереди длительная кропотливая работа по формированию условий для выхода на взаимоприемлемые решения. Задача — обеспечить долгосрочное и всестороннее развитие российско-японских отношений на качественном уровне. И, разумеется, решение, которое предложат переговорщики, должно быть приемлемо для народов России и Японии, поддержано общественностью обеих наших стран", — подчеркнул глава российского государства.В июне Путин посетит Японию с визитом. Весной Абэ собирается еще раз в Россию. Премьерский срок Абэ заканчивается в 2021 году.Автор: Ксения КолчинаОстров Шикотан. Среди его пейзажей Станислав Говорухин снимал в 70-х фильм о Робинзоне Крузо. Но необитаемым, как положено в "Робинзониаде", Шикотан никак не назвать. Здесь живут порядка 3000 человек. И их история не история выживания. Скорее, развития и любви к своей земле. Невероятно красивой.Поэтому в день переговоров Владимира Путина и Синдзо Абэ здесь в каждой семье дежурили у телеэкранов. Хотя из-за разницы во времени новости приходили уже поздно ночью. У семьи Долговых немало японских друзей: на Курилах каждый год принимают соседей по безвизовому обмену. Гостям здесь рады всегда, но вне политики. "Наши пожелания, чтобы между нашим народами были мир и дружба", — говорят Долговы.На Шикотане тщательно ухаживают за японским кладбищем. Его первым делом посещают гости во время безвизовых поездок. Но на одном надгробии катаканой высечено русское имя "Яков Сторожев". Это последний вождь айнов — древнего народа, который жил на Курилах несколько веков назад. Айны приняли православие и русскую речь и старались сохранить новую культуру.Сейчас на школьных уроках тоже следят за речью. Архипелаг Хабомаи здесь без труда покажет на карте каждый старшеклассник. Только японское название не принято говорить — учитель обязательно поправит: острова Малой Курильской гряды.Животный мир острова по учебникам можно не изучать — достаточно выйти на смотровую площадку. У пирса рыбачат морские львы. А их улов старательно отбирают чайки и краснокнижные белоплечие орланы. Хотя рыбы здесь хватит всем. Вот она "льется рекой".Шикотан живет рыбой, живет на рыбе. Завод работает круглые сутки, круглый год. И минтай, камбала, треска отсюда расходятся по прилавкам всей страны.Пока рыбообработчики у конвейера потрошат свежий улов и аккуратно сортируют консервные банки, в соседнем, новом, цехе налаживают оборудование мастера из Исландии, мировые гуру рыбопереработки. Для них Шикотан — это первое знакомство с Россией. "Очень красивый остров. Никакой это не край света. Здесь очень здорово", — говорят исландцы.Новый завод в шикотанском поселке Крабозаводский собираются сдать уже этим летом. Здесь тоннами будут перерабатывать сардину, иваси и скумбрию. Подходы рыбы ожидаются колоссальные — понадобится много рабочих рук.Строительство идет и в соседнем Малокурильском. Здесь новый рыбокомбинат возведут через несколько лет. Между поселками на острове всего 10 километров, но конкуренции здесь не боятся — рыбы достаточно."Шикотан, как плавбаза в море. А в соответствии с международными законами от этой территории мы считаем еще экономическую зону в 200 миль, это же не просто кусочек земли. Плюс проливы очень стратегически важны в плане рыбного промысла", — Михаил Зайцев, руководитель проекта ТОР "Курилы" рыбокомбината "Островной".Богатство Шикотана и в его пейзажах. Василий, Альберт и Екатерина живут в разных уголках света. И место встречи друзья назначили именно здесь. Решили провести на острове совместный отпуск, особенно после того, как Курилы стали звучать во всех информационных сводках.Один из трех путешественников, Василий Корсар, после прогулки спешит в островной Дом культуры. Василий — оперный певец. И на Шикотане решил по случаю дать бесплатный концерт, благо пиджак по размеру нашелся в костюмерной. Зал с неплохой акустикой и возможность подобрать репертуар приятно удивили артиста. Шикотанской публике приготовили арии из опер Верди и Чайковского.Так многих приезжих удивляет развитая островная инфраструктура. К примеру, участковая больница. За современным фасадом — оборудованные кабинеты разного профиля. Есть родильное отделение и операционная. И палата интенсивной терапии — для тяжелых больных, оснащению которой позавидуют многие сельские врачи. Экстренных пациентов принимают только здесь. Дорога до Сахалина может стоить им жизни.Пожалуй, главная проблема Шикотана — транспортная недоступность. Расписание теплохода "Игорь Фархутдинов" знают, пожалуй, все жители Шикотана. Это единственный относительно регулярный транспорт, которым можно добраться до острова. Есть еще плашкоут и вертолет, но они очень зависят от погоды. А теплоход перевозит не только пассажиров, но и грузы.Продукты в местные магазины тоже доставляют морем, поэтому покупки островитяне делают впрок. Цены кусаются, но не шокируют: хлеб — 38 рублей, молоко — порядка сотни за литр, килограмм яблок — 170 рублей.Нерешенных задач еще много. На Шикотане избыток ветхого жилья, и нет асфальтированных дорог. Но программа развития Курильских островов расписана до 2025 года. И это не только вложение внушительных сумм, но и привлечение новых жителей. За последние два года на острова переехали 74 человека. И возвращаться на большую землю они не собираются."Нет вопросов никаких. У нас здесь работа, здесь вся наша жизнь прошла и дальше будет идти. Это наши острова — и все", — говорят люди.