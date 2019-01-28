Полицейские установили, что женщина присвоила 60 тысяч рублей, предназначенных для оплаты коммунальных платежей за квартиру пенсионерки.

14 января текущего года в дежурную часть МО МВД России «Муромский» с сообщением о хищении денежных средств поступило сообщение от 77-летней жительницы районного центра.Пенсионерка пояснила, что некоторое время назад попросила знакомую, проживающую с ней в одном доме, оплачивать коммунальные платежи за свою квартиру, для чего каждый месяц передавала ей денежные средства. Доверяя женщине, чеков об оплате квитанций и сдачи пенсионерка не требовала. В конце прошлого года пожилой женщине стали приходить уведомления о наличии задолженности по платежам за коммунальные услуги. Заявительница не могла самостоятельно выяснить причину возникновения долгов, так как ее знакомая сменила место жительства и не выходила с ней на связь. В связи с этим пенсионерка позвонила в полицию.В ходе проверки правоохранители установили, что в период с октября 2017 года по октябрь 2018 года заявительница передала своей знакомой 60000 рублей, а коммунальные услуги за этот период оплачены не были. В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили местонахождение и задержали подозреваемую, 45-летнюю местную жительницу.Задержанная вину свою признала и пояснила, что ежемесячно получала от пенсионерки деньги и квитанции, но устную договоренность об оплате коммунальных платежей выполнять не собиралась и все денежные средства забирала себе.23 января текущего года в отношении подозреваемой следственным отделом межмуниципального отдела возбуждено уголовное по признакам преступления предусмотренного ч.2 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные с причинением значительного ущерба гражданину).В настоящее время все похищенные денежные средства возвращены потерпевшей.