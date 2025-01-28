Однако пока оно работает без иллюминации.

В Центральном парке Владимира возобновило работу колесо обозрения. Аттракцион отправляли на ремонт. Об этом сообщает пресс-служба зоны отдыха.После проведения необходимых испытаний и технического освидетельствования, а также завершения регистрации в Инспекции Гостехнадзора Владимирской области, колесо было открыто для посетителей. Однако пока оно работает без иллюминации — собственники обещают доработать подсветку в ближайшее время.Напомним, ранее мы писали, что