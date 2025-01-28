Удельное потребление электроэнергии снизилось на 0,6%, что позволило сэкономить 5,8 млн кВт*ч.

АО «Транснефть-Верхняя Волга» оценила реализацию программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в ушедшем году. Экономия от выполнения комплексных мероприятий на производственных объектах составила 45 млн рублей.Удельное потребление электроэнергии снизилось на 0,6%, что позволило сэкономить 5,8 млн кВт*ч.Среди основных энергосберегающих мероприятий - оптимизация технологических режимов транспортировки нефти и нефтепродуктов, очистка внутренней поверхности магистральных трубопроводов и фильтров-грязеуловителей от парафинистых отложений. Такие отложения сужают диаметр трубопровода, появляется необходимость наращивать мощности магистральных насосов и электродвигателей. Из-за этого увеличиваются затраты электричества на транспортировку нефти и нефтепродуктов.За год предприятие выполнило установку 17 специальных роторов на магистральных насосах в рамках программы повышения энергоэффективности эксплуатации технологических участков магистральных трубопроводов и насосных агрегатов.В рамках программы технического перевооружения был выполнен перевод котельных ЛПДС «Староликеево» и базы производственного обслуживания (БПО) Горьковского районного нефтепроводного управления (РНУ) с нефти на газовое топливо. За счет этого были снижены затраты на потребление топлива, сокращены выбросы в атмосферу, уменьшен износ котельного оборудования и, вместе с тем, повышено КПД котельных агрегатов. Установленное оборудование имеет улучшенные ресурсные и эксплуатационные характеристики, позволяющие снизить стоимость обслуживания и планового ремонта.Кроме того, были установлены термостатические регуляторы в системах отопления БПО Марийского РНУ, автоматизированы индивидуальные тепловые пункты на двух НПС и великолукском заводе «Транснефтемаш» в целях контроля температурных параметров и расхода топлива с учётом погоды.Проведён текущий ремонт тепловых сетей протяжённостью 1,25 км с заменой теплоизоляции из минеральной ваты на пенополиуретановую изоляцию (ППУ), что улучшает тепломеханические свойства изоляции трубы и увеличивает срок ее эксплуатации.Для снижения затрат при эксплуатации автомобильной техники акционерное общество оптимизирует маршруты перевозок, минимизирует случаи непроизводственных пробегов автотранспорта. По итогам реализации мероприятий по данному направлению в 2024 году сэкономлено около 29,3 тонн условного топлива