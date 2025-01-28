Холдинг «Русклимат» предоставил оборудование для обогрева и нагрева воды, произведенное на заводе «ИЗТТ+» в Киржаче.

Климатическая техника из Киржача Владимирской области помогает спасать птиц, пострадавших от разлива мазута в Черном море. Как сообщила районная администрация, после экологической катастрофы на побережье Краснодарского края был создан реабилитационный центр «Чомга». Местные волонтеры, собравшись со всей страны, начали работу по спасению пернатых, а российское биологическое общество установило здесь теплицы для их реабилитации.Холдинг «Русклимат» предоставил оборудование для обогрева и нагрева воды, произведенное на заводе «ИЗТТ+» в Киржаче. Волонтеры тщательно очищают пострадавших птиц от мазута, но, к сожалению, это приводит к потере защитного жирового слоя. Обогреватели и водонагреватель от «Русклимат» помогут создать необходимые условия для восстановления здоровья пернатых.В центре планируется реабилитировать около 50 птиц в каждой из 10 теплиц, среди которых гагары, бакланы и чомги. После успешной реабилитации птицы будут вновь выпущены на волю.