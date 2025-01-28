Двое подростков 14 и 15 лет задержаны по подозрению в групповом хулиганстве. Речь о диком случае с избиением пенсионера. «Шестому каналу» стали известны новые подробности происшествия.

Двое подростков 14 и 15 лет задержаны по подозрению в групповом хулиганстве. Речь о диком случае с избиением пенсионера. «Шестому каналу» стали известны новые подробности происшествия. Инцидент произошел 24 января. Компания подростков, которая отмечала до этого день рождения, пришла к торговому центру «Круиз». Как рассказал «Шестому каналу» собственный источник, зачинщиком избиения был 15-летний подросток. Он