Владимирская клиника «Бэбибум» победила в городском конкурсе на лучшее новогоднее оформление интерьера. Жители выбирали те городские организации, которые наилучшим образом подготовились

Владимирская клиника «Бэбибум» победила в городском конкурсе на лучшее новогоднее оформление интерьера. Жители выбирали те городские организации, которые наилучшим образом подготовились к Новому году. Среди таковых оказалась сеть владимирских клиник для взрослых и детей «Бэбибум». Команда медучреждения в качестве новогоднего оформления решила использовать игрушки из бумаги. Мария Шуляк, директор по маркетингу сети клиник «Бэбибум» Мы