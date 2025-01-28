В прошлом году в городе появились памятники великому поэту Пушкину и государственному деятелю Сперанскому.

Владимирская мэрия объявила о планах установки нового памятника пограничнику в районе улицы Белоконской, недалеко от корпуса ВлГУ. Глава города Дмитрий Наумов отметил, что это продолжение инициативы по увековечиванию исторических личностей-земляков.В прошлом году в городе появились памятники великому поэту Пушкину и государственному деятелю Сперанскому.Подготовительные работы по этому проекту уже начались. Наумов также поднял вопрос о возможности создания памятника Андрею Боголюбскому в ближайшем будущем.