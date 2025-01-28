«Правовой троллейбус» проехал по улицам Владимира. Пассажиров 8 маршрута просветили на тему мошенничества. В мероприятии приняли участие сотрудники полиции, студенты ВлГУ и эксперты

«Правовой троллейбус» проехал по улицам Владимира. Пассажиров 8 маршрута просветили на тему мошенничества. В мероприятии приняли участие сотрудники полиции, студенты ВлГУ и эксперты Отделения Владимир Банка России. Во время поездки пассажирам рассказали о классических и новых схемах телефонных аферистов. Студенты и общественники выдали людям профилактические памятки. Эксперты Банка России поделились информацией о том, как вычислить поддельные