Хороший корпоративный подарок. Какой он?
Корпоративные подарки - прекрасная возможность обрадовать ваших коллег, напомнить о себе клиентам и простимулировать ваших сотрудников на более продуктивную работу. Такие подарки на Новый Год, на 8 марта, на 23 февраля скрашивают собой серые офисные будни, привнося в них частичку живых человеческих эмоций.
Вот только не каждый корпоративный подарок способен вызывать именно положительные эмоции.
Чтобы подарок запомнился, и запомнился с положительной стороны, он должен быть:
- оригинальным (он должен выгодно выделяться на фоне подарков других партнеров);
- полезным (он должен нести в себе практическую выгоду для того, кому подарен);
- долгоживущим (он должен напоминать о вас насколько возможно долго);
- эмоциональным (чтобы мысли о вас сопровождались хорошим настроением).
И при всем этом, будет лучше всего, если такой подарок не будет навязчиво напоминать о работе.
Какие корпоративные подарки предлагает фабрика “Конфаэль”
Компания предлагает отойти от практики использовать в качестве подарков наскучившие всем сувениры и заставляющие постоянно и напряжено думать о работе офисные принадлежности. Дарите оригинальные и вкусные Корпоративные подарки на 8 марта
, которые ваши коллеги оценят.
Шоколадные корпоративные подарки будут вызывать чувство заботы и искреннего внимания. Они намного ярче способны выделить ваш бренд, нежели стандартные календарики, ежедневники или пусть даже и дорогие, но все же не несущие в себе практической пользы офисные сувениры.
Шоколадный корпоративный подарок
Шоколадные корпоративные подарки — это не только вкусное угощение, но и мощный инструмент для укрепления деловых отношений, создания позитивного имиджа компании и повышения лояльности сотрудников. В последние годы они стали популярным выбором для различных корпоративных мероприятий, включая праздники, дни рождения сотрудников, годовщины компании и просто как способ выразить благодарность клиентам и партнерам.
Шоколад, как подарок, обладает универсальной привлекательностью. Он ассоциируется с радостью и удовольствием, что делает его идеальным для создания положительных эмоций. Кроме того, шоколад может быть представлен в различных формах: от традиционных плиток до изысканных конфет, шоколадных наборов и даже индивидуально оформленных коробок. Это позволяет компаниям адаптировать подарки под свой стиль и имидж, добавляя элементы фирменного дизайна и логотипа.
Еще одной интересной особенностью шоколадных подарков является возможность использования высококачественных и уникальных ингредиентов. Например, можно выбрать шоколад ручной работы с необычными вкусами или добавками, такими как орехи, фрукты или специи. Это не только делает подарок более оригинальным, но и подчеркивает заботу о получателе — ведь такой подход демонстрирует внимание к деталям и стремление предложить что-то особенное.
Кроме того, шоколадные подарки могут быть дополнены персонализированными сообщениями или открытками. Это создает более теплую атмосферу и позволяет выразить искренние пожелания или благодарности. Персонализация подарка делает его более значимым и запоминающимся.
Важно отметить, что шоколадные корпоративные подарки могут быть адаптированы под различные диетические предпочтения. Существует множество вариантов без сахара, веганских и органических шоколадов, что позволяет учесть разнообразие вкусов и потребностей сотрудников или клиентов.