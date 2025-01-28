Пожилой мужчина из Гусь-Хрустального Владимирской области оказался в больнице после того, как вечером отправился за продуктами.

Очередной инцидент с участием подростков не оставил равнодушными жителей Гусь-Хрустального Владимирской области. Вопиющий случай произошёл вечером 24 января в торговом центре «Круиз». У входа в ТЦ группа несовершеннолетних, видимо, решила поиздеваться над 70-летним пенсионером. Сначала старику не давали пройти, а потом и вовсе пустили в ход кулаки. Подробности читайте на vlad.aif.ru.Оказался в магазине не вовремяПо предварительной информации правоохранительных органов, на дедушку напали двое малолеток из компании. В итоге его госпитализировали с множественными гематомами на лице, переломом носа, черепно-мозговой травмой.Внучка потерпевшего сразу же написала заявление на подростков, требуя наказать их по всей строгости закона. По словам женщины, её дедушка пошёл в магазин за продуктами и никаких конфликтов не провоцировал.Сейчас по факту произошедшего региональный Следком проводит проверку. Инцидентом заинтересовался и центральный аппарат СКР. Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования.Взяли на «слабо»?Установить личности юных злоумышленников, которые непосредственно махали кулаками, правоохранителям труда не составило. В тот же день полицейские выяснили фамилии гусевчан и их возраст – 14 и 15 лет, что учатся они в разных школах в седьмом и восьмом классе соответственно. Хулиганов задержали.По информации наших источников, 24 января у 14-летнего участника избиения был день рождения. Парень начал отмечать его в компании пятерых друзей. После чего вместе решили сходить в пиццерию в «Круизе».По дороге к ним присоединились ещё несколько ребят, в том числе две девочки. А дальше 15-летнего друга именинника, видимо, решили взять на слабо. Пенсионер стал случайной жертвой хайпа.Подросток схватил дедушку за куртку и потянул на себя.«Пожилой мужчина не ожидал такого, стал говорить, мол, что ты делаешь, просил отпустить, делал замечания на повышенных тонах», – рассказывал источник «33Live.Ru».Поняв, что всё заходит слишком далеко, сверстники попытались оттащить буйного восьмиклассника, но тот вырвался и ударил пенсионера: мальчишке не понравилось, как тот с ним разговаривал.Началась потасовка, в ходе которой, со слов именинника, ему показалось, что пожилой мужчина стал применять силу к 15-летнему другу, он ринулся на защиту и дважды ударил старика.На этом школьники не остановились. Когда дедушка оказался на полу, тот самый восьмиклассник пнул пенсионера ногой. От удара у потерпевшего из носа потекла кровь.Ребята утверждали, что, увидев эту картину, все, включая малолетних садистов, кинулись к старику, пытаясь ему помочь, и даже раздобыли где-то влажную салфетку, предлагали вызвать скорую, но потерпевший попросил оставить его в покое, что подростки и сделали.Были ли пьяны участники инцидента, к сожалению, установить не удалось: их задержали только через день.Что касается потерпевшего, то его версию произошедшего пока выяснить не удалось, следователям только предстоит с ним пообщаться. В настоящее время пенсионер находится в больнице и плохо себя чувствует.Не в первый разКак стало известно из наших источников, оба школьника воспитываются в полных благополучных семьях. Младший из подростков состоит на учёте, поскольку ранее привлекался по статье 6.1.1 КоАП РФ (нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль).На родителей несовершеннолетних уже составили протоколы согласно статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию».В СУ СКР по Владимирской области уточнили, что в настоящее время в отношении несовершеннолетних возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 (хулиганство).К слову, уголовная ответственность по ней наступает с 14-летнего возраста. Максимальное наказание – вплоть до семи лет лишения свободы.Между тем к урегулированию ситуации подключилась уполномоченный по правам ребёнка по Владимирской области Юлия Раснянская.– Организация досуга, обсуждение поступков детей, а главное – последствий любых действий, является предметом внутрисемейного воспитания, – сказала она и пообещала при необходимости оказать помощь обеим сторонам конфликта.Расследование уголовного дела продолжается.