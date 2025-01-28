Каждый год тысячи людей попадают в лечебные учреждения из-за пристрастия к различным психоактивным веществам.

Каждый год тысячи людей попадают в лечебные учреждения из-за пристрастия к различным психоактивным веществам.О причинах и следствии, а главное, о профилактике употребления психоактивных веществ рассказывает врач-нарколог областного наркологического диспансераИван Шнырин.СТРЕМЛЕНИЕ К НОВОМУ– Иван Александрович, насколько на сегодняшний день актуальна эта проблема?– В первую очередь, давайте определимся с самим понятием «психоактивное вещество». Этот термин используется для обозначения любых соединений, влияющих на работу центральной нервной системы, на психическое состояние человека. К нимотносятся алкоголь и различные наркотические вещества, косвенно – табак. Ежегодно сотни людей совершают различные по тяжести преступления, находясь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Кроме опасности для окружающих они представляют значительную угрозу для самих себя. Такие люди не только имеют склонность к проявлению агрессии, но и целенаправленно разрушают свой организм.– Каковы основные причины употребления психоактивных веществ?– Чаще всего употребление психоактивных веществ начинается ещё в подростковом возрасте. Непростое время для ребёнка – переход во взрослую жизнь. Среди основных причин пристрастия к ПАВ:– интерес и желание получить новые ощущения;– желание понравиться новым друзьям, войти в компанию;– употребление как выход из трудных жизненных ситуаций.ВЛИЯЕТ ОКРУЖЕНИЕ– Кто в зоне риска? Есть ли факторы, повышающие риск злоупотребления?– Конечно, во-первых, большую роль играет генетическая предрасположенность. Не менее важны психологическиефакторы, например слабая сила воли или потеря интересов в жизни. Это позволяет легко внушить несозревшей личности необходимость приёма алкоголя или наркотика. Но есть ещё и социальные факторы.Начало приёма психоактивных веществ происходит под влиянием окружающей среды и условий, в которых растёт ребёнок.– Что может стать «тревожным звоночком?»– Есть физиологические признаки: это гиперемия либо бледность кожных покровов, резко суженные либо расширенные зрачки, покраснение и мутность глазных яблок, заторможенность во время общения, повышенный аппетит либо, напротив, его отсутствие, приступы кашля, расстройство координации движения, нарушение функционирования органов ЖКТ и скачки АД. Меняется также поведение: нарушается сон, усталость и вялость сменяются беспричинной возбудимостью, ухудшается мыслительная функция и логическое мышление, ребёнок перестаёт общаться с близкими, из дома начинают пропадать ценные вещи.ГЛАВНЫЙ ПРИМЕР– Как предотвратить пристрастие ребёнка к ПАВ?– Профилактике употребления психоактивных веществ у подростков уделяется огромное внимание, в школах проводятся занятия с психологами. Регулярно с лекциями перед учениками выступают специалисты областного наркологического диспансера и областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Но главную роль в профилактике употребления психоактивных ве- ществ играют взаимоотношения в семье, то, насколько родители уделяют внимание воспитанию детей и подростков, рассказывают им о вреде наркотиков, о возможных последствиях.Общение – это важная составляющая воспитательного процесса, с помощью простых разговоров можно уберечь подростка от негативного влияния окружающих. С родителями, которые умеют выслушать и дать совет, дети всегда делятся своими мыслями, рассказывают о произошедшем в течение дня, о новых друзьях и интересах.Для профилактики большую роль играет совместное времяпровождение с ребёнком. Это могут быть прогулки на велосипедах, спортивные игры, совместные увлечения музыкой, посещение бассейна и т. д. Ребёнок должен понимать, что при любых проблемах может довериться родителям, которые всегда окажут поддержку. Ну и, конечно, не забывайте о личном примере.